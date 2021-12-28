Горно-Алтайск, , 11:27 — REGNUM 2022 год в Республике Алтай объявлен годом снежного барса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующий указ глава субъекта Олег Хорохордин подписал 27 декабря.

Снежный барс Правительство Республики Алтай

Он напомнил, что в России следующий год планируется объявить годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов, отметив, что это крайне актуально для Горного Алтая.

«У нас нематериальное культурное наследие — это практически весь наш регион. В то же время следующий год по восточному календарю — это год тигра, а у нас есть свой тигр — это снежный барс, и самая большая в стране популяция этого редкого хищника обитает как раз на нашей территории», — отметил он.

В 2022 году также исполняется 12 лет празднику День снежного барса, который отмечается 26 мая. Таким образом, весь год будет посвящён сбережению краснокнижных хищников. План мероприятий будет составлен до 1 февраля.

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