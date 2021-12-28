Киев, 28 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Лучшим тренером чемпионата Украины по футболу в 2021 году признан главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу. Об этом 28 декабря сообщается на сайте Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Football.ua Мирча Луческу

В 2021 году киевское «Динамо» под руководством 76-летнего румынского тренера выиграло чемпионат Украины, а также Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, Луческу возглавил «Динамо» в 2020 году. Сообщалось, что тренер не чувствует себя в безопасности в Киеве, поскольку фанаты «Динамо» плохо к нему относятся. В период с 2004 по 2016 год он возглавлял главного конкурента «Динамо» по чемпионату — «Шахтёр».

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