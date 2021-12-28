Кабул, 28 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили афганским СМИ показывать иностранные сериалы, которые противоречат нормам шариата, а также с участием женщин без хиджаба, сообщили РИА Новости представители медиа.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По их словам, все женщины должны быть в хиджабах. Кроме того, строго запрещено использование песен. В комиссии по культуре также заявили, что СМИ должны быть предоставлять «сбалансированные» новости, основанные не на слухах.

Вместе с тем иностранные СМИ, которые транслируются в Афганистане, должны соответствовать нормам, установленным властями, в противном случае их запретят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кабуле по женщинам, которые вышли на акцию протеста, был открыт огонь. Это произошло 28 декабря недалеко от больницы итальянской гуманитарной организации Emergency в столице Афганистана.