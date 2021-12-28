Москва, , 11:26 — REGNUM Прототип устройства на ионах, который затем станет основой будущего российского квантового компьютера с облачным доступом, представили специалисты Российского квантового центра и Физического института имени Лебедева РАН. Об этом 28 декабря сообщает департамент коммуникаций государственной корпорации «Росатом».

Квантовый компьютер FMNLab

"Исследователям удалось разработать систему из четырех кубитов, не наращивая число ионов, а применив оригинальную технологию масштабирования квантовых процессоров с использованием многоуровневых носителей информации — кудитов», — говорится в сообщении.

При этом прототип квантового компьютера на ионах был разработан в рамках российской дорожной карты по квантовым вычислениям, которую выполняет госкорпораци «Росатом».

Отметим, квантовые компьютеры являются новым классом вычислительных устройств, способным с использованием квантовых эффектов решать задачи, которые в настоящее время недоступны наиболее мощным «классическим» суперкомпьютерам. К таковым относятся моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и т.д.