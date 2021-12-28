Москва, 28 декабря 2021, 11:26 — REGNUM Прототип устройства на ионах, который затем станет основой будущего российского квантового компьютера с облачным доступом, представили специалисты Российского квантового центра и Физического института имени Лебедева РАН. Об этом 28 декабря сообщает департамент коммуникаций государственной корпорации «Росатом».

Квантовый компьютер
Квантовый компьютер
FMNLab

"Исследователям удалось разработать систему из четырех кубитов, не наращивая число ионов, а применив оригинальную технологию масштабирования квантовых процессоров с использованием многоуровневых носителей информации — кудитов», — говорится в сообщении.

При этом прототип квантового компьютера на ионах был разработан в рамках российской дорожной карты по квантовым вычислениям, которую выполняет госкорпораци «Росатом».

Отметим, квантовые компьютеры являются новым классом вычислительных устройств, способным с использованием квантовых эффектов решать задачи, которые в настоящее время недоступны наиболее мощным «классическим» суперкомпьютерам. К таковым относятся моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и т.д.