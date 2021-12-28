Москва, , 11:32 — REGNUM Инфляция в России продолжит расти быстрыми темпами. Такой прогноз 28 декабря сделал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рост цен QuoteInspector

«Все факторы инфляции у нас остаются. Мир затоплен долларами. ФРС начинает ужесточать свою политику, но проблема остается. А государство, как не делало ничего для защиты от импорта инфляции, так и, прикрываясь ВТО, не собирается ничего делать», — сказал Делягин.

По его словам, ситуация усугубляется еще и проблемами малого и среднего бизнеса. Проблемы в этом сегменте сказываются на конкуренции, что неизбежно ведет к росту цен.

«Подрыв малого и среднего бизнеса способствует подрыву конкуренции и повышению цен. Главный фактор роста цен — произвол монополии. Ничего с ним не делается», — заявил Делягин.

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