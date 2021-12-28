Сеул, , 11:24 — REGNUM Почти 80% наёмных работников в Южной Корее поддерживают 52-часовую рабочую неделю, введенную в 2018 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства труда.

Рабочий Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного с 26 по 30 ноября среди 1300 наёмных работников, 77,8% респондентов считают, что сокращение максимального количества рабочих часов с 68 до 52 часов в неделю было правильным решением.

88% работающих считают, что сокращённая рабочая неделя была хорошо реализована на предприятиях.

По мнению 55,8% опрошенных южнокорейцы слишком много работают. 71,2% респондентов, кто разделяет данную точку зрения, пришлись на лица 19−29 лет.

Среди причин продолжительного рабочего дня участники опроса назвали: большую нагрузку (46,4%), способ получить достаточный доход (27,8%), неэффективный рабочий процесс (20,1%).

Опрос также показал, что 70,3% респондентов предпочитают иметь дополнительное свободное время и уходить с работы вовремя, а 28,7% хотели бы получать больше за более продолжительную работу.

Почти 60% респондентов заявили, что их качество жизни не изменилось после внедрения 52-часовой рабочей недели. Только 33,2% сказали, что их жизнь стала лучше.

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