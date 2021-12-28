Красноярск, 28 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Первым заместителем главы Красноярска назначен Алексей Шувалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Шувалов приступил к обязанностям первого вице-мэра с 28 декабря. Уточняется, что он будет курировать деятельность департаментов социального развития, общественной безопасности, информационной политики, муниципального заказа, а также ряда управлений.

Алексей Шувалов родился 13 августа 1977 года в Красноярске. В 1999 году окончил Красноярский государственный университет («юриспруденция»). В 2000 году начал работать в Красноярской транспортной прокуратуре. Прошёл путь от следователя до заместителя Шарыповского межрайонного прокурора.

Руководил следственным отделом по Советскому району СУ СК при прокуратуре РФ по Красноярскому краю. Был помощником прокурора, первым заместителем прокурора ЗАТО города Железногорска, начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Красноярского края.

С июля 2020 года работает в администрации Красноярска. Являлся заместителем главы города — руководителем департамента общественной безопасности.

Напомним, ранее должность первого заместителя главы Красноярска занимал Алексей Давыдов (с ноября 2017 года). В конце декабря 2021 года он покинул этот пост по собственному желанию.

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