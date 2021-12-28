Киев, 28 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В некоторых политических вопросах Украина и Китай расходятся, рассказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «РБК-Украина», опубликованном 28 декабря.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

Он отметил, что Китай — основной торговый партнёр Украины, но в сфере безопасности партнёр Киева номер один — это США. Украина не собирается отдавать Китаю что-либо, что стратегически может негативно отразиться на безопасности страны.

«В то же время у нас есть разногласия с Китаем в видении ряда политических вопросов, и мы это признаем и соответственно строим свою политику», — сказал Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, Кулеба также заявил, что у России по определению не может быть никакой роли в отношениях между Украиной и Североатлантическим альянсом.

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