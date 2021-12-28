Приморцам запретили выходить на лёд — рыбаки возмущены
Владивосток, 28 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Мэр Владивостока Константин Шестаков подписал постановление, согласно которому выход на лёд в границах Владивостокского городского округа запрещён в течение всего зимнего периода.
Рыбак на льду
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«Постановление уже вступило в силу», — пишут в региональных соцсетях.
Горожане возмущены нововведением, особенно любители зимней рыбалки.
Штраф может составить от 100 до 500 рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, микроавтобус с четырьмя медиками провалился под лед в Архангельской области. ЧП произошло 25 декабря недалеко от Верхней Тоймы.