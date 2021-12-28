Киев, , 11:22 — REGNUM У России по определению не может быть никакой роли в отношениях между Украиной и Североатлантическим альянсом, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в опубликованном 28 декабря интервью «РБК-Украина».

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счёт включения бывших советских республик — это одно из требований России в проектах договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, опубликованных Москвой 17 декабря.

«Например, возможность предоставления России какой-либо роли в отношениях между Украиной и НАТО. Этой роли не может быть априори», — подчеркнул Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, глава украинской дипломатии также назвал «ненаучной фантастикой» возможность заключения большого соглашения между Россией и США.

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