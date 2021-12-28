Новосибирск, , 11:22 — REGNUM В Новосибирской области построенные и отремонтированные объекты здравоохранения, оборудование и автомобили начали отмечать логотипом бренда «Служба здоровья». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в правительстве региона.

Логотип бренда «Служба здоровья» Правительство Новосибирской области

Цель брендирования — сформировать положительный имидж.

Элемент фирменного знака для взрослых поликлиник — сине-фиолетовые сердца, для детских поликлиник и службы скорой помощи — цветок и медицинский крест в той же стилистике.

По официальным данным, до 2025 года на модернизацию инфраструктуры поликлиник регион направит более 10 млрд рублей.