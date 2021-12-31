Чита, 1 января, 2022, 00:35 — ИА Регнум. По оценке вице-премьера Забайкальского края Александра Бардалеева, единая дальневосточная субсидия — это один из ключевых плюсов вступления в Дальневосточный федеральный округ для Забайкалья. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

«Единая дальневосточная субсидия позволила запустить социальные объекты, закупить оборудование — для медицинских и образовательных организаций, которые ранее мы не могли осуществить по другим программам, нацпроектам. Именно в рамках единой дальневосточной субсидии нам удалось эти мероприятия реализовать практически во всех районах края», — уточнил вице-премьер Забайкальского края Александр Бардалеев.

«Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики — это министерство для людей. И все, что мы делали в этом году, было направлено на то, чтобы улучшить качество жизни дальневосточников.

Мы серьезно укрепили социальный блок, занялись сферами, в которых традиционно министерство присутствовало по касательной. В частности, здравоохранения. Под руководством министерства была проведена большая работа. Подготовлен пакет предложений, заслушанный президентом на Восточном экономическом форуме.

И сейчас выносится на Госсовет по серьезному преобразованию всей системы здравоохранения в удаленных, труднодоступных регионах Дальнего Востока, к которым относится 80% наших населенных пунктов», — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, на трехлетний период Забайкалью было выделено порядка 10 миллиардов рублей, которые пошли на строительство инженерной и социальной инфраструктуры. В первую очередь это касалось социальной сферы — детских садов, школ, объектов здравоохранения, приобретения медицинского оборудования.

В 2021 году сумма освоенных средств составляет более 3 миллиардов рублей, на которую запланировано к завершению 25 мероприятий. Это самая большая сумма по финансированию среди регионов ДФО.

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