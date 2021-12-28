Уфа, , 11:21 — REGNUM Количество погибших в результате пожаров в Башкирии уменьшилось в сравнении с прошлым годом. Об этом 28 декабря сообщил председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Пожар СУ СКР по Новосибирской области

По его словам, в сравнении с прошлым годом, в республике количество погибших в результате пожаров уменьшилось на 10 человек, а на водных объектах погибли на четыре человека меньше, чем в прошлом году.

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил глав муниципалитетов проследить за тем, чтобы в новогодние праздники дети не оставались без присмотра, чтобы не произошло какой-то беды.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ребенок получил ожоги в результате игры со спичками.