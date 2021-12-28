Москва, 28 декабря, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Самыми желанными подарками детей в этом году оказались новые игрушки (23%), встреча с Дедом Морозом (17,5%) и домашнее животное (13%). Такие результаты показал совместный опрос онлайн-ритейлера Самокат и международной школы программирования Алгоритмика среди 1 834 родителей из разных городов страны. Также исследователи выяснили, сколько россияне рассчитывают потратить на покупку подарка для детей. Каждый второй родитель хочет порадовать своего ребенка и готов подарить ему на Новый год дорогой подарок. Большинство в этом году потратят на презент своему ребенку от 3 до 5 тысяч рублей (53%), треть готовы отдать от 5 до 10 тысяч рублей (33%). Для экономии времени чаще всего подарки покупают в онлайн-магазинах (47%). Реже едут в торговые центры (35%) и специализированные магазины (18%).

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый год

Самое распространенное желание среди детей на Новый год — новые игрушки (23%). На втором по популярности месте — мечта встретиться с Дедом Морозом (17,5%). На третьем — домашнее животное (13%). Каждого седьмого ребенка можно сделать счастливым большим количеством сладостей (12,5%): любимыми праздничными лакомствами оказались шоколад, шоколадные фигурки и конфеты.

Многие дети будут рады получить в подарок новый гаджет (10%). Некоторые мечтают стать президентом (3,2%), другие — блогером (2,7%). Среди необычных желаний детей прозвучали и такие варианты: «браслет, исполняющий желания», «прокатиться на единороге», «изобрести эликсир вечной жизни», «поехать на Северный полюс».

Дети до 12 лет в основном верят в чудеса и Деда Мороза: так ответили 77% родителей. Большинство детей (60%) всегда делятся со своими родителями своими новогодними желаниями, еще 22% передают их вместе письмом Деду Морозу.