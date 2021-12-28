Москва, , 11:18 — REGNUM Новую партию модернизированных российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» намерена приобрести Белоруссия. Об этом 28 декабря сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

ЗРК «Тор-М2» Mil.ru

«Обращение на поставку зенитных ракетных систем С-400 от Республики Белоруссия пока не поступало. Белорусская сторона планирует закупить зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», — сказала она в интервью РИА Новости.

При этом ранее Белоруссия приобрела пять батарей российских ЗРК «Тор», которые были поставлены республике с 2011 по 2018 год.

Отметим, ЗРК «Тор-М2» является новейшей модификаций ЗРК «Тор» и предназначается для эффективного поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет, планирующих и управляемых авиабомб, беспилотников и т.п. Комплекс может поражать воздушные цели на дистанции до 15 км.