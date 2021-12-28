Москва, , 11:19 — REGNUM Промышленный рост в России достиг значительных размеров. Об этом 28 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас наблюдается довольно значительный промышленный рост. Он может не такой значительный, как рисует официальная статистика. Но он есть, он на лицо, и он отчетливо виден в отдельных секторах, в том же сельхозмашиностроении», — сказал Делягин.

Однако этот рост основан на современных трудосберегающих технологиях. То есть основная часть граждан России не видит от этого роста ничего, заявил экономист.

«Рост ведет к росту прибылей. Но в силу закредитованности предприятий к росту прибылей в первую очередь банков», — отметил парламентарий.