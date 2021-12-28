28 декабря 2021 | Время чтения 11 мин

Как это было в начале Югославских войн или накануне Первой мировой войны, убедить мир в важности Балкан может быть трудно. В 1990-е годы европейские страны не смогли оперативно отреагировать на кризис в регионе, и были вынуждены вмешаться Соединенные Штаты. Однако на этот раз США занялись своими проблемы и вряд ли пойдут на вмешательство. Так что бремя, скорее всего, ляжет на ЕС. На кону стоит не что иное, как стабильность в Европе и сохраняющаяся жизнеспособность ЕС и альянса НАТО.

Максим Исаев, , 12:16 — REGNUM В этом году исполняется 30 лет со дня начала Югославских войн, самого кровопролитного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Хотя сразу после завершения конфликта балканские государства встали на путь демократизации и интеграции с НАТО и Европейским союзом, из-за постоянного пренебрежения со стороны Запада сейчас можно наблюдать резкий отказ от достигнутых ранее успехов. Теперь президент России Владимир Путин хватается за представившуюся возможность и использует бывшие государства Югославии в качестве очередной площадки для ослабления НАТО и Европейского союза, пишет научный сотрудник Американского института предпринимательства Ивана Страднер в статье, вышедшей 27 декабря в Foreign Affairs.

Россия и Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Попытки Путина подтолкнуть Балканы к краю пропасти — часть его миссии по возвращению России в качестве посредника решения международных проблем. Подобно стратегии Кремля на Кавказе, цель России на Балканах заключается в том, чтобы «нагнетать напряженность», благодаря которой Москва могла позиционировать себя в качестве единственного регионального посредника и гаранта безопасности. Одновременно она стремится продемонстрировать, что ни НАТО, ни ЕС, ни их члены не являются надежными партнерами для какой-либо из стран региона. По мере того как Москва также продолжает наращивать военную мощь недалеко от границы с Украиной, ее кампания влияния на Балканах служит еще одним театром действий, с помощью которого она намерена бросить вызов Западу.

Для многих на Западе стратегия России непонятна. Эти аналитики рассматривают Балканы как геополитическую заводь; они не понимают, что Россия может получить от вмешательства в этот регион. Как сказал директор Московского центра Карнеги, «Балканы не главное поле битвы в противостоянии России и Запада».

Сбрасывать со счетов Балканы так просто нельзя. Россия рассматривает этот регион как уязвимое место Европы: всё большее ее влияние здесь чревато размещением российских стратегических военных активов рядом с крупной базой США и получением Россией доступа к Адриатическому морю. Более крупная цель Путина — склонить баланс сил в Европе в пользу Москвы, и Балканы являются частью этой стратегии. Москва начала информационные операции для разжигания межэтнической напряженности и поощрения протестов, заключила сделки на поставки оружия, внедрилась в важнейшую энергетическую инфраструктуру и использовала давние религиозные и культурные связи между Русской православной церковью и Сербской православной церковью в своих интересах в регионе.

Церемония интронизации патриарха Сербского Порфирия Spc.rs

Усилиям России в значительной степени способствует слабая реакция ЕС. Несмотря на многие годы и миллиарды евро, потраченные на подготовку Балкан к интеграции в ЕС, процесс зашел в тупик. ЕС не расширялся с момента поглощения Хорватии в 2013 году, и несмотря на обещания членства «западнобалканской шестерке» — Албании, Боснии, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии, — переговоры об их включении в блок практически приостановлены. На фоне таких разнообразных вызовов, как Brexit, пандемия COVID-19, усиление крайне правых групп и кризис с мигрантами в Европе, расширение союза, похоже, приостановлено на неопределенный срок. Благодаря этому Балканы стали очевидной целью для Москвы.

Во время последнего балканского кризиса 1990-х годов Россия была слишком слаба, чтобы пойти на военные шаги. Действительно, ее вмешательство ограничивалось небольшой миротворческой миссией после войны в Косово в 1999 году, которая была завершена в 2003 году. Но не должно быть никаких сомнений в том, что даже тогда российское правительство рассматривало расширение НАТО в Восточной Европе как серьезную угрозу своей национальной безопасности. Теперь, когда у России сравнительно более сильная экономика и вооруженные силы, Кремль видит возможность отбросить наступление НАТО, занявшись государствами, образовавшимися после распада Югославии. Когда война на Балканах разразилась в прошлый раз, Западная Европа «спала за рулем», однако ставки слишком высоки, чтобы опять игнорировать этот регион.

Балканская пороховая бочка

Повсеместная коррупция в балканских странах обнажила трещины, которые Москва использовала для достижения своих целей. По мере того как после 1990-х годов бывшие югославские государства переходили от социализма к рыночной экономике, корни пустила клептократия, а также была проведена незаконная приватизация. По данным Freedom House, все страны Западных Балкан вновь становятся «свободными частично». Москва использует «коррупцию» для вбивания экономических, этнических и религиозных клиньев в балканские общества, кооптируя лидеров региона.

Сербия играет ключевую роль в претензиях Кремля на Балканы. И правительство, и церковь страны сохраняют Москве верность, которая поддерживается многовековыми религиозными и культурными связями, а также взаимной «изоляцией» Сербии и России от современных западных держав. Правительство Сербии призвало к созданию «сербского мира» — балканского мира, параллельного «русскому миру», — призванного объединить всех сербов в рамках общих культурных рамок.

Президент Сербии Александр Вучич имеет более непосредственные стратегические интересы во вмешательстве России, поскольку благодаря хаосу в регионе он сможет представить себя в качестве силы стабильности в преддверии своей кампании по переизбранию в 2022 году. Для того, чтобы выборы сыграли им на руку, Сербия и Россия недавно пообещали сотрудничать в борьбе с массовыми протестами и «цветными революциями», идущими с Запада.

Владимир Путин и Александр Вучич Kremlin.ru

Россия отвечает на лояльность сербов щедрой поддержкой сербских вооруженных сил. С 2018 года оборонный бюджет Сербии увеличился почти вдвое, и по расходам на оборону она опережает все балканские государства. Несмотря на угрозы санкций США в отношении Сербии, Москва в 2019 году отправила в Сербию ракетный комплекс С-400 для проведения военных учений. В этом году Кремль еще больше повысил ставки, одобрив продажу Сербии систем ПВО «Панцирь-С1М». В Сербии также находится управляемый Россией «гуманитарный центр», который служит учреждением для сбора разведданных, расположенный недалеко от Кэмп Бондстил — основной базы НАТО в Косово.

Москва открыто угрожала балканским странам, которые пытались укрепить свои связи в сфере безопасности с Западом. Она попыталась сорвать референдум 2018 года о членстве в НАТО в Северной Македонии, и ее посол объявил эту страну «законной целью» в случае усиления напряженности между НАТО и Россией (страна стала государством-членом в 2020 году). По соседству, в Черногории, Москва «вообще поддержала государственный переворот» в 2016 году, незадолго до того, как было принято решение о принятии республики в НАТО.

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Россия хорошо понимает, что религия на Балканах «всегда способствовала» разжиганию конфликтов. В Черногории Кремль продвигает пророссийскую политику через Сербскую православную церковь, которая «очернила» концепцию отдельности черногорской и сербской национальных идентичностей и вмешалась в политику «от имени Москвы». Действуя через церковь, Россия в прошлом году «спровоцировала» массовые протесты и «сменила» несговорчивое правительство пророссийским руководством.

Самыми взрывоопасными «пороховыми погребами» на Балканах являются Косово и Босния и Герцеговина. Хотя население Косово более чемп на 90% составляют этнические албанцы, сербы считают эту страну своей прародиной, в которой находятся некоторые из самых святых мест Сербской православной церкви. Подобно тому, как в начале 1990-х годов из-за напряженности между различными религиозными и этническими группами разразилась гражданская война, Кремль теперь «использует» православную церковь для дестабилизации страны и региона в целом. Русская православная церковь «раздула» неутихающие споры по поводу религиозных объектов, в последнее время выражая озабоченность «судьбой христианских святынь в Косово» после обострения напряженности между Косово и Сербией.

Надпись на плакате Хватит задирать Сербию! Лондон. 2008 ClaudiusGothicus

Москва также дала понять, что дипломатическое признание независимости Косово от Сербии Организацией Объединенных Наций будет невозможно без одобрения России. Путин часто приводит Косово в качестве примера для оправдания «аннексии» Крыма Россией, утверждая, что признание западными странами отделения страны от Сербии создало прецедент, который узаконивает одностороннее провозглашение независимости другими территориями.

Брюсселю не удалось добиться прогресса в признании Сербией Косово, точно так же, как бывшему президенту США Дональду Трампу с его «Вашингтонским соглашением» 2020 года не удалось добиться существенного прогресса по ключевым вопросам в споре. KFOR, миротворческие силы НАТО, дислоцированные в Косово, также с трудом поддерживали стабильность. В сентябре на спорной границе между Косово и Сербией разразились протесты против запрета на въезд в Косово транспортных средств с сербскими номерными знаками. Это привело к блокаде, демонстрации потенциала ВВС Сербии и развертыванию сил полиции Косово. Как и следовало ожидать, Россия внимательно следила за этим событием, высмеивая KFOR и критикуя ЕС за неадекватные посреднические меры в сохраняющейся напряженности между двумя странами.

Что касается Боснии и Герцеговине, то Дейтонское мирное соглашение, положившее конец войне в 1995 году, также переживает кризис. Страной по-прежнему движут разногласия между боснийскими, сербскими и хорватскими общинами, и Россия использовала эти разногласия в своих интересах. В марте Россия пригрозила местью, если Босния присоединится к НАТО. Тем временем сербский член трехстороннего президентства Боснии Милорад Додик пригрозил, что Республика Сербская, одно из двух образований, составляющих страну, выйдет из состава Боснии.

Милорад Додик Medija centar Beograd

В декабре Национальное собрание Республики Сербской проголосовало за начало процедуры выхода боснийских сербов из государственных институтов, включая боснийскую армию, службы безопасности, налоговую систему и судебную систему. Помимо Республики Сербской, Кремль поддерживает боснийских хорватских националистов в их стремлении к созданию еще одного образования в Боснии и Герцеговине. В ноябре высокий международный представитель в Боснии Кристиан Шмидт забил тревогу, заявив, что «перспективы дальнейшего раскола и конфликта вполне реальны».

Как остановить Путина?

Пришло время западным державам осознать угрозу, которую их интересам представляет вмешательство России на Балканах. Здесь грамм профилактики стоит килограмма лечения. И в их распоряжении есть несколько вариантов.

НАТО должно переориентировать внимание на регион и сделать упор на деэскалацию напряженности. Блоку следует отправить свою команду поддержки Counter Hybrid на Балканы, как это было сделано в Черногории в 2019 году, для борьбы с российскими кампаниями дезинформации и другими информационными операциями. Члены НАТО должны также организовать «коалицию желающих» для противодействия российскому вмешательству в Боснию, развернув миротворческие миссии в стратегических районах, таких как северо-восточный район Брчко, чтобы не допустить выхода из-под контроля уязвимых мест.

Эти силы могли бы дополнить миротворческие силы под руководством ЕС (EUFOR), которым поручено поддерживать мир и безопасность в Боснии, но чей мандат должен быть продлен в Совете Безопасности ООН, где Россия и Китай обладают правом вето. Президент США Джо Байден также подписал в июне указ о введении санкций против тех, кто угрожает стабильности Западных Балкан; ЕС должен присоединиться к этим усилиям.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Нельзя ожидать, что все члены НАТО поддержат Балканы, поскольку Венгрия и несколько других европейских стран НАТО служат в качестве доверенных лиц России в этой организации. С другой стороны, Соединенное Королевство, похоже, осознает серьезность кризиса. Великобритания пообещала поддерживать «стабильность на Западных Балканах» и предостерегла Россию от «стратегической ошибки» в регионе. Лондон должен работать над тем, чтобы претворить эти слова в жизнь, возглавив коалицию желающих бороться с вмешательством России в регион.

Прежде всего, НАТО должна ускорить вступление Боснии и Косово в НАТО. Это повысит издержки Кремля при проведении операций на Балканах. Россия решительно выступила против расширения НАТО и теперь, когда продолжается украинский кризис, призвала к юридически обязывающей гарантии того, что НАТО прекратит военную деятельность в Восточной Европе. Интеграция Боснии и Косово станет сигналом о том, что Балканы не будут оставлены на произвол судьбы, вынужденные защищаться от Москвы, и что Путин не будет определять будущее НАТО.

Как это было в начале Югославских войн или накануне Первой мировой войны, убедить мир в важности Балкан может быть трудно. В 1990-е годы европейские страны не смогли оперативно отреагировать на кризис в регионе, и были вынуждены вмешаться Соединенные Штаты. Однако на этот раз США занялись своими проблемы и вряд ли пойдут на вмешательство. Так что бремя, скорее всего, ляжет на ЕС. На кону стоит не что иное, как стабильность в Европе и сохраняющаяся жизнеспособность ЕС и альянса НАТО.