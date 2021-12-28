Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Петербурге задержали мигранта, нашедшего почти один миллион рублей на улице и положившего деньги себе на карту. Наличность потеряла глава кооператива из Липецкой области. Об этом случае 28 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Деньги

27 декабря 2021 года около 16:00 мск в полицию обратилась 62-летняя женщина — председатель кооператива из Липецкой области. Она рассказала, что около 11:00 по собственной неосторожности потеряла пакет, в котором находились 975 тыс. рублей. Вечером того же дня в помещении хостела в доме 12 по Казанской улице сотрудники полиции задержали 35-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья.

Как выяснилось, свёрток мужчина подобрал у дома 12 по Почтамтской улице, но вместо того, чтобы отнести его в полицию, положил всю сумму к себе на банковскую карту.

«Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Как оказалось, на территории России он находится с нарушением миграционного законодательства. В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ. По факту присвоения денег проводится разбирательство», — подытожили в полиции.