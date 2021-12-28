София, 28 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Болгарии с 28 декабря выросли цены на услуги основных горнолыжных курортов страны. Об этом 28 декабря сообщает софийская газета «Сега».

Ossetiatourism.ru В горах

В частности, дневной абонемент на подъемник в Банско (Благоевградская область на юго-западе Болгарии) теперь стоит 79 левов ($45) вместо 72-х левов, а в Боровце (комплекс в пригороде Софии) стоимость соответствующих билетов повысилась с 62-х до 75-ти левов.

Кроме того, в сторону увеличения изменились цены на прокат лыж и лыжной экипировки, а также на проживание в расположенных в курортных зонах гостиницах.

Как утверждают в министерстве туризма Болгарии, указанные изменения связаны с общими инфляционными процессами, а также установкой дополнительного оборудования в условиях пандемии коронавируса. По словам экспертов, сотрудники указанных курортов «работают над улучшением качества обслуживания».