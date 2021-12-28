Исламабад, 28 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В ситуации, когда одностороннее строительство ограждений вдоль спорной афгано-пакистанской границы правительством Исламабада вызвало противодействие талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), министр внутренних дел Пакистана подчеркнул, что строительство ограждения будет завершено.

Пакистан

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмад сказал о недавней напряженности с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на спорной границе между Афганистаном и Пакистаном: «Исламабад намерен завершить строительство заграждения на границе с Афганистаном».

Согласно Dawn News, Рашид Ахмад заявил: «На проект пограничного заграждения было затрачено много средств. Мы пригласили весь мир в Пакистан, устроив встречу Организации исламского сотрудничества, потому что мы хотим помочь талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также заверил нас, что афганская территория не будет использована против Пакистана».

На прошлой неделе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступили в столкновения с пакистанскими военными, заблокировав строительство пограничного заграждения вдоль «Линии Дюранда» и предупредив, что они будут и далее будут действовать подобным образом».

Пакистан в одностороннем порядке уже огородил около 90% своей спорной границы с Афганистаном протяженностью 2600 километров, несмотря на критику со стороны бывшего афганского правительства.

Одностороннее ограждение Пакистаном спорной границы было одной из основных причин обострения отношений между предыдущими правительством Афганистана и Исламабадом, а конфронтация «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с пакистанскими военными показывает, что «Линия Дюранда» остается спорным вопросом между двумя странами.