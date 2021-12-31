Чита, 1 января, 2022, 00:44 — ИА Регнум. В Забайкалье создают аналог «Сириуса»: о начале создания в регионе Центра выявления, поддержки и развития способностей, талантов детей и молодежи заявил попечительский совет проекта, заседание которого состоялось в краевом правительстве.

Kremlin.ru Ученики образовательного центра «Сириус»

Как отметила зампред правительства Забайкалья Татьяна Цымпилова, региональный центр создается с учетом опыта образовательного центра «Сириус», куда талантливые дети и педагоги приезжают для дальнейшего образования и развития со всей страны.

«В Забайкальском крае центр будет работать по направлениям спорт, наука, искусство. Наша задача объединить ресурсы, используя кадровый опыт, инфраструктурные возможности, дать детям достойное образование и подготовить к взрослой жизни.

Образовательные программы предполагают краткосрочные профильные смены для 5−8 классов в дистанционном и очном форматах, модульные программы для 9−11 классов по олимпиадным предметам, систематические дистанционные занятия и один раз в месяц очный модуль с топовым спикером.

Мы готовим необходимую для этого инфраструктуру на основе одного из образовательных учреждений краевой столицы. В центре будут обустроены детский кампус, спальные комнаты, творческий кворинг пространства, учебные классы и лаборатории, детский медиа-центр, студия звукозаписи, столовая», — пояснила Татьяна Цымпилова.

По её словам, из федерального бюджета на эти цели планируется выделение более 220 миллионов рублей, в том числе 4,5 миллиона рублей из регионального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть лет назад на объектах, олимпийской инфраструктуры открылся первый в России Образовательный центр для одаренных детей, а год назад Президент России Владимир Путин подписал закон о создании федеральной территории «Сириус».

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