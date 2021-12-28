Москва, , 11:13 — REGNUM На мировом рынке водородного топлива для России главным вызовом может стать международная конкуренция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил кандидат химических наук, доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

Водородная энергетика morbihan-energies.fr

«Главным вызовом для России на этом рынке может стать международная конкуренция. Потому что все страны, в которых развита газовая промышленность (например Норвегия), переходят сегодня в альтернативную энергетику, — сказал Воротников. — Другой вызов — технологический. Чтобы не оказаться в зависимости от ресурсного типа экономики, важно не просто экспортировать сырье, но и налаживать собственное потребление водорода, например производить автомобильный транспорт на водородных двигателях».

И эта задача, как пояснил эксперт, уже решается.

«Так, в перечне стратегических инициатив правительства РФ есть целое направление, которое называется «технологический рывок». Оно включает в себя в том числе разработку электромобилей и водородных автомобилей. На Сахалине продолжается эксперимент, связанный с низкоуглеродным развитием — там планируется развивать водородный железнодорожный транспорт», — пояснил Воротников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт рассказал, есть ли у РФ шансы занять свою нишу на рынке водородного топлива.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт оценил шансы РФ закрепиться на рынке водородного топлива