Брянск, , 11:16 — REGNUM В Брянской области 28 декабря выявлено 203 новых носителя коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 3529 тестов. Зарегистрировано 17 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждён 95 871 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 91 255 человек, в том числе 326 — выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, с регионе скончались 2 849 пациентов.

С начала пандемии в Брянской области выполнено 1 241 678 исследований на коронавирус.