Киев, 28 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что принятие США требования России по гарантиям безопасности, включая требование об остановке расширения НАТО на восток, является большим унижением и для Вашингтона, и альянса. Он заявил об этом 28 декабря в интервью агентству «РБК-Украина».

Дмитрий Кулеба

"Я не верю в то, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на восток или откатятся из стран центральной Европы, как требует Россия», — сказал он.

При этом Кулеба уточнил, что в предложениях России также присутствует требование «прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах» альянса.

«Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме — это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания альянса», — добавил глава украинского МИД.

Также он указал, что Украина, по его мнению, является ключевой причиной появления предложений России по гарантиям безопасности с США и с НАТО и отметил, что западные страны делятся с Киевом информацией о переговорах с российской стороной.

«И с Украиной партнеры делятся тем, о чем они говорят с Россией, координируют с нами свои позиции», — пояснил Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, возможность заключения большого соглашения между Россией и США является «ненаучной фантастикой».