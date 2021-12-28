Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM У непривитых от коронавируса жителей Санкт-Петербурга будет возможность поставить вакцину уже 1 января 2022 года. Некоторые пункты вакцинации откроются в городе уже в 9:00. Об этом сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Центр вакцинации в ТЦ Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Ранее правительство города уже сообщало, что пункты вакцинации будут работать каждый день в течение новогодних праздников. Такие меры приняты для поднятия уровня коллективного иммунитета петербуржцев.

По словам Андрея Сараны, план вакцинации в Петербурге на сегодняшний день выполнен на 80%. Он также добавил, что в среднем в городе ежедневно проходят первичную вакцинацию порядка 7,5 тыс. человек.

Правительство Петербурга намерено увеличивать темпы вакцинации населения, в город поступила дополнительная партия препаратов. Предпринятые меры призваны помочь провести вакцинацию тех, кто по каким-либо причинам не смог сделать этого ранее.

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