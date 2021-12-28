Москва, 28 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Следует помнить, что спелые новогодние фрукты — мандарины — долго не хранятся. Если их купить заранее, то нужно хранить правильно, сообщили 28 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора.

Мандарины

Чтобы мандарины не испортились, надо натереть кожицу растительным маслом, положить фрукты в сетку, а не в полиэтиленовый пакет, поместить в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 °С. Очень важен уровень влажности, чтобы они не засохли.

Перед едой мандарины из магазина надо помыть теплой водой с мылом. Это необходимо сделать, потому что тару под фрукты обрабатывают антисептиком, он может попасть на фрукты, а бумагу, в которую заворачивают фрукты пропитывают спецсоставом от гнили и плесени.

ИА REGNUM сообщало, мандарины можно назвать настоящей «кладовой здоровья». Они содержат большое количество витаминов и антиоксидантов.

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