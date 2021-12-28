Москва, , 11:18 — REGNUM Рост доходов населения в России есть, но он носит сугубо символический характер. Об этом 28 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рост доходов, если он и есть, носит сугубо символический характер и распространяется на небольшую часть общества. Когда мы говорим, что по итогам девяти месяцев реальные доходы выросли на 4,1% и на 0,5% превысили докоронавирусное время, нужно понимать, что это достигнуто за счет вопиющего занижения роста цен. У нас, по официальным данным, инфляция будет больше 8%. Понятно, что инфляция, с которой сталкиваются люди в магазинах, она отчетливо выше. Поэтому реальная динамика доходов населения значительно хуже», — сказал Делягин.

По его словам, государство закрывает глаза на реальное положение дел и предпочитает верить официальной статистике. Поэтому в России не предпринимается активных мер по повышению реального дохода населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Делягин объяснил, кто будет протестовать против укрупнения регионов РФ