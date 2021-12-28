Новосибирск, , 11:09 — REGNUM В Новосибирской области на сегодня, 28 декабря, за прошедшие сутки выявили 382 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 374 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным оперативного штаба региона, за это же время скончались тринадцать пациентов — семь мужчин и шесть женщин, в том числе 37-летняя жительница области. В стационары госпитализировали 3293 пациента, в том числе 40 детей. В реанимации находятся 308 человек, на ИВЛ — 38 новосибирцев.

Всего в регионе уже зарегистрировано 93 564 случая заражения коронавирусом, в том числе — у 10 672 детей; 63 652 пациента выздоровели (+359 за сутки); умер 4191 человек.