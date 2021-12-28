Москва, , 11:07 — REGNUM Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) объявил, что беглый президент Афганистана Ашраф Гани вошёл в финальный список «самых коррумпированных людей года». Об этом сообщает «Шафакна».

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Помимо Гани звания «самый коррумпированный человек года» удостоились президент Сирии Башар аль-Асад, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Австрии Себастьян Курц.

Дрю Салливан, один из соучредителей проекта, сказал, что Ашраф Гани был как воплощением коррумпированности, так и вопиющей некомпетентности. Он бросил свой народ на произвол судьбы и обрёк его на гибель, а сам бежал в ОАЭ вместе с коррумпированными чиновниками своего правительства.

По его словам, Башар Асад вверг Сирию в разрушительную гражданскую войну и украл сотни миллионов долларов, продолжая удерживать власть.

О Реджепе Тайипе Эрдогане Салливан сказал, что он руководит коррумпированным правительством, которое использует государственные банки для отмывания китайских денег в обмен на иранскую нефть.