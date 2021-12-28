Афины , 28 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Действия правительства Греции безответственны и опасны для «здоровья населения». Об этом заявил депутат от партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Андреас Ксантос на радио Real FM 27 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Говоря об ожидаемых мерах правительства по предотвращению распространения коронавируса в крупных закрытых помещениях и общественном транспорте, он сказал, что меры должны были быть реализованы давно, а не вводиться после сезона новогодних праздников.

Ксантос, бывший министр здравоохранения и глава отдела здравоохранения партии СИРИЗА, выразил мнение, что некоторые из мер, которые требуют немедленного осуществления, включают предупреждение о распространении инфекции по всей стране вместо самоуспокоения; немедленное ужесточение протоколов здравоохранения; ускорение темпов вакцинации; четкое отслеживание контактов с инфицированными с помощью бесплатных экспресс-тестов для всех; немедленный доступ к медицинской помощи вместо недооценки симптомов; чрезвычайный план по реквизиции частных клиник и использованию военных госпиталей для поддержки Национального плана здравоохранения; использование новых прорывных медицинских препаратов, эффективных с вариантом коронавируса «Омикрон», для поддержки выздоровления людей, в дополнение к вакцинации.