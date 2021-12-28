Уфа, 28 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Борьбу с дорожно-транспортными происшествиями в Башкирии проиграли чиновники и сотрудники профильных ведомств региона. Об этом 28 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

«Парадоксальная, конечно вещь. Количество ДТП уменьшилось, количество пострадавших в ДТП уменьшилось, количество погибших в ДТП увеличилось. Это говорит только об одном — о скорости», — сообщил Хабиров, подчеркнув, что над этим нужно работать.

В связи с этим он поручил чиновникам на первом транспортном часе в феврале 2022 года доложить ему, как и на какие показатели ориентироваться в 2022 году и как этих показателей будут добиваться.

По информации пресс-службы ГИБДД по Башкирии, за 11 месяцев текущего года в Башкирии зарегистрировано свыше 1100 ДТП, в местах которых выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, что составляет 33% от общего количества ДТП, в указанных происшествиях получили не совместимые с жизнью травмы 122 человека и 1402 получили травмы.