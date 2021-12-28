Якутск, , 11:11 — REGNUM Разлив сточных вод обнаружен на озере Сайсары в столице Якутии. Территорию осмотрели специалисты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе правительства республики.

Сточные воды Jemzo

Читайте также: В Якутии колония сливает фекальные воды в реку Лена

Предполагается, что фекальные воды вытекли из ливневой системы города. Разлив хорошо виден на льду, его площадь составляет 1750 квадратных метров.

«По итогам рейдового мероприятия Якутским комитетом государственного экологического надзора Минэкологии РС (Я) проводится административное расследование, при этом, предварительно выявлен виновник данного разлива. По окончанию расследования виновник будет привлечен к административной ответственности», — подчеркнули в минэкологии республики.

Как сообщало ИА REGNUM, исправительная колония в посёлке Табага в Якутии сливала фекалии в реку Лена. Это выяснилось в ходе анализа проб из образовавшегося возле учреждения разлива на льду водоёма.