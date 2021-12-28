Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудник ДПС на патрульном автомобиле провел через десятибалльные пробки машину с роженицей в роддом. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Инспектор ОГИБДД Петроградскому району, лейтенант полиции Никита Хмельницкий.

Помощь женщине понадобилась около полудня 27 декабря. У дома 10 по проспекту Медиков к дежурившему инспектору ОГИБДД Петроградскому району к лейтенанту полиции Никите Хмельницкому обратился 31-летний водитель автомобиля Kia Rio с просьбой помочь доставить в роддом 29-летнюю жену, которая находилась в машине. В этот момент в городе наблюдались десятибалльные пробки, и самостоятельно быстро доехать до медицинского учреждения он не мог.

«Инспектор Хмельницкий на патрульном автомобиле сопроводил автомобиль с роженицей до медицинского учреждения. В результате женщина была доставлена в родильный дом своевременно и передана медицинским работникам», — отметили в ведомстве.