Краснодар, 28 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Движение 19 пассажирских поездов задержано на территории Краснодарского края в ночь на 28 декабря, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Павел Ищенко ИА REGNUM Поезда

«Вчера с 23:20 на участке между станциями Тимашевская и Каневская в Краснодарском крае по техническим причинам на время до 3 часов было задержано движение 19 пассажирских поездов», — говорится в сообщении СКЖД.

Задержаны поезда: №84 Адлер — Москва; №104 Адлер — Москва; № 30 Новороссийск — Москва; №641 Ростов — Адлер; №302 Адлер — Минск; №36 Адлер — Санкт-Петербург; №312 Новороссийск — Ростов; № 102 Адлер — Москва; №642 Адлер — Ростов; №87 Нижний Новгород — Адлер; №109 Москва — Анапа; №35 Санкт-Петербург — Адлер; №117 Самара — Адлер; №103 Москва — Адлер; №11 Москва — Анапа; №171 Санкт-Петербург — Адлер; №27 Москва — Симферополь; №8 Севастополь — Санкт-Петербург.