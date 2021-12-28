Киев, , 11:05 — REGNUM Украинским властям ради переговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина необходимо перестать считать Москву агрессором, заявил бывший украинский министр экономики Виктор Суслов.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«До тех пор, пока украинская сторона считает, что Путин возглавляет государство-агрессор, что Россия является стороной конфликта, никаких переговоров не будет, это однозначно», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

При этом отказ от переговоров невыгоден Киеву, поскольку Донбасс с каждым днем все активнее интегрируется в экономику России, подчеркнул Суслов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Москве не получали предметных предложений из Киева о переговорах на высшем уровне. Вопросы, относящиеся к урегулированию конфликта в Донбассе, Владимир Путин предлагал обсуждать с руководством Донецкой и Луганской Народных Республик.

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