Красноярск, , 11:05 — REGNUM По состоянию на 28 декабря в Красноярском крае выявлено 171 425 носителей коронавируса, в том числе за сутки подтверждено 487 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Под медицинским наблюдением на дому находятся 43 790 человек, контактировавших с заболевшими. За последние сутки взято под наблюдение 2763 человека, снято с наблюдения — 4011.

За весь период пандемии в крае проведено 4 584 208 тестов на коронавирус, в том числе 1818 за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в регионе было выявлено 499 носителей коронавируса.

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