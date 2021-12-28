Ровно, Украина, , 11:03 — REGNUM Украинский футбольный клуб «Верес» (Ровно) оштрафован за интервью не на государственном языке. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба клуба.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Причина — нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что штраф был наложен контрольно-дисциплинарным комитетом Украинской ассоциации футбола (УАФ), решение которого «обжалованию не подлежит».

В «Вересе» также сообщили, что представители клуба теперь будут давать интервью только на украинском языке. Для тех, кто владеет языком «на недостаточном уровне», клуб будет проводить курсы. При этом такое решение не распространяется представителей клуба, которые являются гражданами других государств.