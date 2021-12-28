Москва, 28 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. От договоренностей по поставкам газа будут зависеть перспективы транзита голубого топлива через территорию Украины после 2024 года. Об этом 28 декабря заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Bnews.kz Газовый транзит

«Если же говорить о перспективах транзита российского газа через Украину после 2024 года, то это опять-таки зависит от того, какие будут договоренности. Все это будет реализовываться в рамках контрактов, отражающих спрос и предложение, которые будут существовать на тот момент», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Биричевский отметил, что российской стороне известно, что Евросоюз ведет направленную на снижение использования природного газа политику и в то же время, колоссальным образом растет спрос на голубое топливо и цены на него.

«Поэтому здесь трудно делать какие-то прогнозы на долгосрочный период. Пока мы видим, что российский газ крайне востребован в Европе для отопления», — пояснил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что в случае ограничения со стороны США поставок своих смартфонов и авиационных запчастей на российский рынок, неизвестно, кто от этого потеряет больше.