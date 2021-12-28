Афины , 28 декабря, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Афины и Белград подписали меморандум о расширении сотрудничества 27 декабря, передает AMNA. Мэры Афин и Белграда Костас Бакояннис и Зоран Радойчич подписали меморандум после встречи в Афинах для еще более тесных отношений между двумя городами.

Балканы

Бакояннис заявил, что Греция и Сербия имеют общие традиции, неоднократно сражались на одной стороне в борьбе за мир, демократию и справедливость. Он также высоко отозвался о мэре Белграда Зоране Радойчиче, который, по его словам, является примером гуманизма и науки.

«Он, пожалуй, единственный мэр в Европе, который выделяется тем, что раз в неделю оперирует маленьких детей. Его связи с нашей страной особенно сильны, так как он провел несколько месяцев в Афинах, обучаясь в детской больнице Святой Софии», — сказал Бакояннис.

В своих заявлениях Радойчич отметил, что был свидетелем того, как ценят политики его афинского коллегу, добавив, что афиняне должны гордиться своим мэром. Трудные времена привели к тому, что мэры должны работать вместе, сказал он, добавив, что Афины являются хорошей моделью для Белграда и других балканских городов.

Мэр Белграда также передал Бакояннису приглашение президента Сербии Александра Вучича мэру Афин посетить его страну.