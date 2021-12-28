Берлин, , 11:13 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» следует скорее ввести в эксплуатацию, искусственная задержка никому не нужна. Об этом российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил в интервью агентству DPA, выдержки из которого опубликованы 28 декабря.

«Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Paul Langrock

Нечаев выразил надежду, что новое германское правительство, куда вошли представители Социал-демократической партии Германии, «зеленых» и либералов, будет «прагматично и в интересах потребителей» относиться к газовому проекту. Он также обратил внимание, что в Берлине сейчас звучат обнадёживающие заявления по газопроводу.

«Никому не нужна искусственная задержка ввода в эксплуатацию трубопровода», — подчеркнул российский посол.

По его словам, новое федеральное правительство называет СП-2 проектом частного сектора, который не должен быть связан с политикой. Российская сторона принимает это к сведению и надеется, что выгодный для всех проект будет доведён до конца.

Как сообщало ИА REGNUM, оператор «Северного потока — 2» пока не получил от германского регулятора одобрение на запуск газопровода.

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