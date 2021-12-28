Петропавловск-Камчатский, , 11:01 — REGNUM Реализация программы «Дальневосточный квартал» в первую очередь позволит снизить цены на жильё, а также благодаря комплексной застройке в городах ДФО появятся комфортные для проживания, благоустроенные районы, об этом в интервью «Россия 24» рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионах уже определены семь участков, на которых появятся «дальневосточные кварталы». На них будет введен режим ТОР.

«Выделяем субсидию из государственной программы развития Дальнего Востока. Удешевляем таким образом инфраструктуру для застройщиков и приглашаем туда застройщиков. В первую очередь для того, чтобы построить жилье с процентом, который они обязуются отдать по социальным ценам. Самое важное — они обязуются соответствовать стандарту качества», — отметил Чекунков.

Так на Камчатке определен земельный, на котором будет возведено 120 тыс. кв. метров жилья.

«Люди должны увидеть, что появляются кварталы, появляется среда для жизни, соответствующая этой красоте вокруг. И всё это по привлекательным ценам. Программа «Дальневосточный квартал» — первостепенный инструмент, который позволит снизить цены», — цитирует министра пресс-служба правительства Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, минстрой Камчатского края совместно с Минвостокразвития России и корпорацией развития Дальнего Востока рассматривает несколько территорий города Петропавловск-Камчатский для включения в программу «Дальневосточный квартал». Это улица Ломоносова — проспект Содружества и проспект Циолковского — улица Академика Курчатова.