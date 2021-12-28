Ульяновск, 28 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области по поручению губернатора Алексея Русских службы переводятся на режим повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

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Глава региона заявил, что собирается работать в праздничные дни. И дал поручение в преддверии каникул и на период новогодних праздников перевести все региональные службы в режим повышенной готовности.

«В эти дни мы продолжаем работать. В правительстве сформирован график дежурств. Все руководители регионального и муниципального уровня должны быть постоянно на связи», — заявил Алексей Русских.

Он также напомнил о важности оперативного реагирования на возможные внештатные ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние праздники будет усилена работа учреждений здравоохранения Ульяновской области. Больницы и поликлиники будут работать по специальному режиму, продолжится обслуживание вызовов на дому.