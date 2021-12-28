Бухарест, , 11:01 — REGNUM Из-за сильных снегопадов и ураганного ветра в Румынии десятки поездов не смогли отправиться на линии или вовремя прибыть на место назначения. Об этом 28 декабря сообщает румынский телеканал Digi24 со ссылкой на источники.

Железная дорога Mmsut.sledcom.ru

По свидетельствам очевидцев, пассажирский состав Галац — Бухарест остановился по причине сильного обледенения рельс, а в районе Комарник на юге страны порывами ветра на дорогу были повалены деревья и разорвана линия электропередачи, в результате чего заблокирован состав Брашов — Бухарест. В нескольких регионах прекращено движение пригородных электро‑ и дизельных поездов, ряд экспрессов международного значения прибывает с опозданием в 7 — 10 часов.

Ранее руководство компании «Железные дороги Румынии» (CFR) обратилось к пассажирам с призывом «понять всю сложность ситуации» и отказаться от предъявления претензий и судебных исков. Как утверждают синоптики, в ближайшее время в стране ожидается ухудшение погоды.