Москва, 28 декабря, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 28 декабря представил проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк

В личном блоге мэр рассказал, что оба объекта планируется привести в порядок в 2022 году. Он напомнил, что ранее они представляли единое пространство слева от Волоколамского шоссе.

«Сегодня оно разделено на несколько частей территориями военных госпиталей и других медицинских учреждений. В рамках проекта экологической реабилитации в Щукинском парке и Всехсвятской роще планируется создать единый пешеходный маршрут для отдыха и прогулок», — сказал мэр.

Покрытие дорожек будет заменено с асфальтового на более щадящее, будут высажены деревья, приведены в порядок площадки. Также будут обустроены новые места для отдыха и занятий спортом.