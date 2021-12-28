Москва, , 10:58 — REGNUM В настоящее время в мире уже есть потребители, готовые покупать российские «голубое» и «зеленое» топливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил кандидат химических наук, доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников. Так он прокомментировал прогнозы Минэнерго РФ о том, что Россия к 2030 году будет ежегодно экспортировать до 3 млн тонн водорода.

Голубой водород — это водород, полученный путем паровой конверсии метана, но при условии улавливания и хранения углерода, что дает примерно двукратное сокращение выбросов углерода. Именно такой водород Россия планирует качать в ЕС по СП-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

«У России есть все возможности занять свою нишу на рынке водородного топлива, — сказал Воротников. — Во-первых, НОВАТЭК и Газпром уже располагают мощностями по производству сжиженного природного газа (порты Усть-Луга в Ленинградской области и Сабетта на Ямале), которые легко перевести на газохимию. И эти проекты уже запланированы. Во-вторых, уже сейчас есть потребители, готовые покупать у нас «голубое» и «зеленое» топливо в промышленных объемах. Так, буквально на днях НОВАТЭК подписал контракт на поставку в Германию 1,2 млн т аммиака, из которого будет добываться водород. Есть потребители аммиака и в других странах, например в Японии».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, когда запустят в промышленную эксплуатацию первую российскую атомную энерготехнологическую станцию для производства водорода.

Читайте ранее в этом сюжете: В России назван срок ввода в эксплуатацию АЭТС для наработки водорода