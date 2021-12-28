28 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что петицию против введения воинского учета женщин на Украине за четыре дня поддержали более 25 тысяч украинских граждан. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Мирослава Романенко, , 12:16 — REGNUM Петицию против введения воинского учета женщин на Украине за четыре дня поддержали более 25 тысяч украинских граждан. Об этом сообщает ИА Красная Весна. Теперь Владимир Зеленский должен рассмотреть обращение. Срок рассмотрения — три месяца.

Главнокомандующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили на странице украинского издания «Страна» в социальной сети Facebook, а также на YouTube-канале Klymenko Time. Также петицию оценили читатели телеграм-канала «Леся из Страны». Многих интересовало, как Зеленский отреагирует на петицию.

«Пусть Зеленский сначала сам пойдёт послужит, а то скрывался в России от повесток из военкомата. Уклонист», — пишет Alex O.

«Войну остановить не хочет, за тёток решил спрятаться наш малыш», — добавила Liudmila N.

Владимир Зеленский на Донбассе President.gov.ua

«Похоже, «нэзламни (нерушимые. — М. Р.) киборги» прячутся за спинами своих женщин, бо (потому что. — О. П.) «справжний (настоящий. — М. Р.) патриёт» знает цену своей жизни», — иронизирует Артем Р.

«[Зеленский] съедет с темы», — отреагировала Ирина Л.

«Ничего он не отменит, ибо он — никто», — написала «Антуаннета Борджиа».

«Пусть поживёт в казарме сам, отправит туда супругу, а по достижении возраста — и дочь!» — добавила Вера М.

«Эту петицию вообще возможно, что и не заметят», — предположил Сергей Б.

«Все эти петиции бесполезны. Как показывает практика и время», — отметила Наташа Н.

«Пусть он вместе со своей шайкой поведут своих женщин в военкомат», — призвал Миша.

«Хотя бы сыновей для начала», — ответила ему Sashenka M.

«Этот человек [Зеленский] уже давно не отвечает ни за себя, ни за свои обещания. Ждать его реакции так же бесполезно, как и его адекватности», — пишет nori ourte.

«Женщины майдана просто должны идти в армию — защищать свои завоевания», — с сарказмом написал Валера.

«Ну, так-то да. Как коктейли Молотова в сторонке с весёлым смехом разливать и поддерживать в чатах своих «защитников», утюжащих жилые районы Донбасса, это хорошо. А вот когда тебя в окопе отец убитого пару лет назад ребёнка застать может, как-то совсем некошерно», — согласился с Валерой Олег К.

«Шо Байден скажет, то и [Зеленский] ответит», — написал один из комментирующих.

«Владимир Великодушный [Зеленский] отменит этот антинародный закон. Даже не сомневайтесь», — пошутил Gude Trambidu.

Присяга ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«А можно разместить петицию об отмене поста президента?.. А то как-то уже даже жить страшно, не знаешь, что завтра там в голову прилетит», — задался вопросом Aquatos.

«Во будет прикол, если Зеленский сейчас с барского плеча отменит этот воинский учёт для женщин и у него поднимется рейтинг…» — отметил Sleepy Bear.

«Не будет никакого призыва женщин, сборов — тоже. Вся эта *рень только для того, чтобы в 2023 году всех не вставших на учёт… [оштрафовать]», — считает Darlan Bender.

«А отозвать и не получится… все-таки война. А если отзовет, то и войны никакой нет», — пишет «Домовой».

"Конечно, отменит. Предвыборный ход. Как-то надо рейтинг приподнять хоть немного», — подытожил Руслан.