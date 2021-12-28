Рязань, , 11:00 — REGNUM Две девочки двух и пяти лет потерялись 27 декабря на улице в Рязани. Сёстры пришли за помощью на АЗС, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Потерявшиеся дети

«Тревожная кнопка» сработала на АЗС на Московском шоссе. Оператор заправки пояснил, что к ним зашли две маленькие девочки, которые не могут найти дорогу домой. Сотрудники Росгвардии для выяснения всех обстоятельств передали сестёр полицейским.

«По предварительным данным, девочки потерялись на улице у нетрезвого отца. В настоящее время здоровью сестёр ничего не угрожает. Младшая помещена в Дом ребёнка, старшая находится в центре реабилитации. Ситуацию с девочками держу на контроле. Уважаемые взрослые, повстречав ребёнка одного, не проходите мимо, считая это не своим делом», — обратилась к рязанцам уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Проводится проверка. Родители девочек будут привлечены к ответственности.