Рязань, 28 декабря 2021, 11:00 — REGNUM Две девочки двух и пяти лет потерялись 27 декабря на улице в Рязани. Сёстры пришли за помощью на АЗС, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
«Тревожная кнопка» сработала на АЗС на Московском шоссе. Оператор заправки пояснил, что к ним зашли две маленькие девочки, которые не могут найти дорогу домой. Сотрудники Росгвардии для выяснения всех обстоятельств передали сестёр полицейским.
Проводится проверка. Родители девочек будут привлечены к ответственности.