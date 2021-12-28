Сантьяго, , 10:56 — REGNUM По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили, в результате лесных пожаров, охвативших сегодня юг и центр страны, уничтожено более 17 000 гектаров лесов. Об этом пишет Prensa Latina.

Виноградники в Чили hbieser

Отмечается, что по всей стране было зарегистрировано 79 пожаров, из которых 26 являются действующими, 24 находятся под контролем и 29 были потушены. Самым крупным из них стал пожар в регионе Араукания, где было уничтожено более 12 000 гектаров сосновых и эвкалиптовых лесов.

По данным министерства, с 1 июля 2021 года пожары уничтожили около 30 000 гектаров земли по всей территории Чили, что значительно превышает 6 000 гектаров, уничтоженных за тот же период в 2020 году.