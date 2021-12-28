Сантьяго, 28 декабря 2021, 10:56 — REGNUM По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили, в результате лесных пожаров, охвативших сегодня юг и центр страны, уничтожено более 17 000 гектаров лесов. Об этом пишет Prensa Latina.
Отмечается, что по всей стране было зарегистрировано 79 пожаров, из которых 26 являются действующими, 24 находятся под контролем и 29 были потушены. Самым крупным из них стал пожар в регионе Араукания, где было уничтожено более 12 000 гектаров сосновых и эвкалиптовых лесов.
По данным министерства, с 1 июля 2021 года пожары уничтожили около 30 000 гектаров земли по всей территории Чили, что значительно превышает 6 000 гектаров, уничтоженных за тот же период в 2020 году.