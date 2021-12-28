Афины , 28 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Греция подтвердила 9 284 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 27 декабря. Накануне сообщалось про 4036 случаев, еще сутками ранее — 6590.

Xinhuanet.com Греция

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 084 153 случая инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 66 случаев смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 20 496 человек.

В общей сложности 629 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 63 года, и 79,7% имеют основное заболевание и /или находятся в возрасте 70 лет и старше.

В стране активно продвигается компания вакцинации. Более 7 395 000 граждан получили по крайней мере один укол — это соответствует 80,2% взрослого населения (70,4% от общего числа граждан).

Читайте также: В Греции объявлены новые ограничительные меры