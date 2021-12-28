Владивосток, 28 декабря, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Приморье получило почти 300 млн рублей на борьбу с лесными пожарами, что позволит расширить штат лесопожарной службы, чаще привлекать авиацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Aviales.ru Горящий лес

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На борьбу с пожарами в 2022 году из федерального бюджета региону дополнительно выделили 198,4 млн рублей. Общая сумма федерального финансирования по этой статье расходов составила 287 млн рублей.

На тушение лесных пожаров потратят 53,1 млн рублей, на наземный мониторинг — 9,4 млн, авиамониторинг — 107,4 млн. Появилась возможность обеспечить дополнительно 1100 летных часов, увеличить численности сотрудников, включая 23 дополнительных вакансии парашютистов и пять — водителей.

В 2021 году из-за аномальной жары в Приморье втрое возросло количество лесных и природных пожаров. При этом лесным пожарным края удалось удержать ситуацию под контролем и не допустить распространение огня на большие площади. Всего было потушено 352 лесных пожара, из них в течение первых суток — 93% возгораний.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2021 году от лесных пожаров пострадало более 10 млн га леса.